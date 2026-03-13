Умер актер из «Ворониных» и «Закрытой школы» Сергей Бережнов

Актер Сергей Бережнов, снявшийся в сериалах «Воронины», «Склифосовский» и «Закрытая школа», умер 12 марта в возрасте 65 лет. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года. По первому образованию он — реаниматолог-анестезиолог, следует из информации на портале. Господин Бережнов окончил ГИТИС под руководством театрального режиссера и актера Матвея Ошеровского.

Сниматься в кино Сергей Бережнов начал в 2000-х годах. Среди наиболее известных сериалов, в которых сыграл актер, — «Саша+Маша», «Не родись красивой», «Москва. Три вокзала», «Оттепель», «Красивая жизнь» и «Адвокатъ Ардашев. Маскарад со смертью».