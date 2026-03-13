В Самаре суд отказался выпускать по УДО осужденную за хищение у банка 9 млн рублей

Экс-сотрудница банка, осужденная за мошенничество, не смогла выйти на свободу условно-досрочно в Самаре. Решение принял Куйбышевский районный суд города. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В январе 2024 года суд в Ростовской области признал женщину виновной в двух преступлениях в банковской сфере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Установлено, что она похитила у банка свыше 9 млн рублей.

Суд отправил ее на три года в колонию общего режима. Она отбывала наказание в ИК №15 в Самаре. В 2026 году осужденная попросила об УДО. Но суд отказался удовлетворять ее ходатайство, так как во время заключения женщина возместила ущерб в незначительном объеме.

Как уточнил источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах, речь идет об осужденной Костовской Н.Н., которая работала руководителем дополнительного офиса «Каменский» ПАО «Донкомбанк» в Ростовской области.

Георгий Портнов