Air Serbia запускает прямые авиарейсы из Белграда в Нижний Новгород

Авиакомпания Air Serbia открыла продажу билетов на прямые авиарейсы из Белграда в Нижний Новгород. Первый рейс запланирован на 19 мая.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выполнять рейсы будут на самолетах Airbus-A319 дважды в неделю. Вылет из Белграда во вторник запланирован на 13:55. Стоимость билета на первый рейс составляет от 228,8 евро. Из Нижнего Новгорода самолет вылетит в 19:30. Время в пути составит около четырех часов.

По пятницам вылет из Белграда запланирован в 18:30, из Нижнего Новгорода — в 0:30 в субботу.

Галина Шамберина