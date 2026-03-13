Лукашенко заявил о целой «куче вопросов» на переговорах Белоруссии и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и американская стороны ведут переговоры и обсуждают «кучу вопросов» — от работы посольства США до санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация президента Белоруссии Фото: Администрация президента Белоруссии

«Выведя за скобки Россию и Китай… Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча»,— рассказал господин Лукашенко (цитата по БелТа). По его словам, диалог США с Белоруссией затрагивают около десяти вопросов, которые касаются политзаключенных, экономики, санкций и других тем.

Белорусский президент также подтвердил возможность проведения очередного раунда переговоров с США. Как сообщали литовские СМИ, спецпосланник США Джон Коул должен приехать в Минск в марте. Александр Лукашенко уже несколько раз встречался с американским представителем. После этого США ослабляли санкции в отношении Белоруссии, а та освобождала политзаключенных.