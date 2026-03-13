На форуме Kazan Digital Week 2026 ожидают представителей из 70 стран

Международный форум Kazan Digital Week 2026 пройдет в Казани с 29 по 31 октября. В 2026 году организаторы планируют принять представителей более чем из 70 стран, сообщили в Telegram-канале форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум Kazan Digital Week 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Форум Kazan Digital Week 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«По объему деловой программы, количеству участников и глубине обсуждений мы каждый год продвигаемся вперед», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

По словам президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова, на форуме усилят международную составляющую. Планируется провести акселерационную программу, направленную на интеграцию международных технологических проектов в экосистему Татарстана и развитие сотрудничества с российскими компаниями.

Также планируется расширить выставочную часть форума до 20 тыс. кв. м. На данный момент 60% экспозиции павильона № 2 уже забронировано.

Анна Кайдалова