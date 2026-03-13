На форуме Kazan Digital Week 2026 ожидают представителей из 70 стран
Международный форум Kazan Digital Week 2026 пройдет в Казани с 29 по 31 октября. В 2026 году организаторы планируют принять представителей более чем из 70 стран, сообщили в Telegram-канале форума.
Форум Kazan Digital Week 2025
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«По объему деловой программы, количеству участников и глубине обсуждений мы каждый год продвигаемся вперед», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
По словам президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова, на форуме усилят международную составляющую. Планируется провести акселерационную программу, направленную на интеграцию международных технологических проектов в экосистему Татарстана и развитие сотрудничества с российскими компаниями.
Также планируется расширить выставочную часть форума до 20 тыс. кв. м. На данный момент 60% экспозиции павильона № 2 уже забронировано.