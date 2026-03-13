Под Ярославлем владельцы майнинговых ферм пытались дать взятку энергетикам

В Ярославле возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц») в отношении двух жителей, незаконно подключившихся к электросетям. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Изъятое майнинговое оборудование Фото: «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В феврале 2025 года в поселке Черелисино Ярославского округа энергокомпания проводила проверки. На двух участках было установлено незаконное подключение к электросетям. Как полагает следствие, владельцы этих участков договорились передать денежные средства сотруднику энергоснабжающей организации.

Однако сотрудник сообщил о предложении в УФСБ России по региону. В ходе оперативно-розыскных мероприятий действия подозреваемых были пресечены. Как сообщили в филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго», сотрудники правоохранительных органов выявили две майнинговые фермы в Черелисино.

«Энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты располагалось на огороженных земельных участках, оборудованных системами видеонаблюдения. Проверка показала, что объекты были незаконно подключены к электрическим сетям в обход приборов учета и без заключения договора энергоснабжения»,— сообщил Telegram-канал «Пресс-служба Ярэнерго сообщает».

По данным энергетиков, правоохранительные органы изъяли 64 устройства для добычи криптовалюты. В компании полагают, что было похищено 1,17 млн кВт*ч энергии на сумму порядка 10,6 млн руб. По факту хищения энергии материалы переданы в следственные органы.

По делу о даче взятки двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Антон Голицын