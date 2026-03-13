ФАС выявила картель при поставках лекарств и медоборудования на 340 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор между поставщиками медицинских изделий более чем на 340 млн руб. Дело возбуждено в отношении компаний ООО «БНК», ООО «Стоматторг Групп», ООО «Медтехника Групп», ООО «Альянс Мед» и одного индивидуального предпринимателя, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, указанные участники торгов могли координировать свои действия на конкурсах по поставке лекарств, медицинских изделий и оборудования для госучреждений здравоохранения. Торги проходили в республиках Адыгея, Крым, Северная Осетия — Алания, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.

Ведомство провело внеплановые проверки с осмотром помещений и копированием документов у подозреваемых. Если вина будет доказана, участникам картеля грозят оборотные штрафы, рассчитываемые по выручке компаний.