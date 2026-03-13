Предпринимателя осудили за мошенничество при ликвидации нижегородских свалок

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении директора компании, которая занималась ликвидацией несанкционированных свалок. Об этом сообщили в суде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2023 году районная администрация заключила с фирмой муниципальный контракт на ликвидацию свалок. Однако подрядчик возил отходы не на мусорный полигон, при этом предоставлял администрации фиктивные отчеты.

Полученные по контракту 212,8 тыс. руб. подсудимый присвоил. Суд оштрафовал его на 200 тыс. руб.

Владимир Зубарев