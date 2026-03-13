На станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области в феврале погрузили 235,8 тысяч тонн грузов

В Ульяновской области на станциях ОАО «РЖД» погрузили 235,8 тыс. тонн различных грузов в феврале этого года. Это на 6,8% выше показателя за февраль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регионе было погружено 125 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (-16,9%), 55,5 тыс. тонн зерна (рост в 1,7 раза), 36,2 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост в 2,6 раза) и 6,1 тыс. тонн строительных грузов (+6,7%).

Всего за два месяца в Ульяновской области погружено 469,1 тыс. тонн грузов. Показатель соответствует показателю за январь-февраль прошлого года.

Руфия Кутляева