Суд приостановил работу стерлитамакской бани, в которой отравились 13 человек

Стерлитамакский городской суд на 30 суток приостановил деятельность банного комплекса «Бани на Раевском тракте» из-за нарушения индивидуальным предпринимателем санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 8 марта этого года девять детей и четверо взрослых отравились парами хлора в банном комплексе. После купания в бассейне посетители почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, одного ребенка госпитализировали, остальных отпустили домой на амбулаторное лечение. По данным Центра гигиены и эпидемиологии республики, в бане выявили нарушения обязательных требований санитарных правил и норм в части обеспечения качества воды в ванне бассейна: владелец не проводил лабораторный контроль качества воды в ванне бассейна. Во время судебного заседания он частично признал вину.

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова