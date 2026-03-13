В Кумертау выявили нарушения при капитальном ремонте школы

Прокуратура Кумертау внесла представления главе администрации города и директору ООО «Капитал строй» из-за нарушений при капитальном ремонте школы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Им объявили предостережения о недопустимости нарушения закона в части приемки и оплаты фактически не выполненных работ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что в декабре 2025 года городская администрация и «Капитал строй» заключили контракт на капремонт школы, используемые при ремонте материалы не соответствуют условиям договора, а администрация не контролировала работы.

После вмешательства прокуратуры закупили материалы надлежащего качества, отметили в ведомстве.

Майя Иванова