Суд вынес приговор экс-руководителю Яроблводоканала

Кировский районный суд Ярославля признал виновным Дмитрия Зверева, бывшего руководителя государственного предприятия «Яроблводоканал» (бывший Северный водоканал) в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Дмитрий Зверев руководил предприятием с июня 2024 года по январь 2025 года. Сначала он был отстранен от исполнения обязанностей гендиректора в связи с проведением служебной проверки. Как установил суд, Зверев при закупке материальных ценностей совершил действия, которые выходили за пределы его полномочий.

«Подсудимым было инициировано заключение в 2024 году договора на поставку легкосбрасываемых оконных блоков для котельных Ярославской области, находящихся на балансе предприятия, без соблюдения предусмотренных законом конкурентных процедур»,— сообщили в пресс-службе суда.

Цена контракта составила 53 млн руб., что на 30 млн руб. превышает фактическую рыночную стоимость продукции. Как отметили в суде, ущерб предприятию оценен в 31 млн руб.

В суде Дмитрий Зверев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период. Ему также запрещено быть представителем власти и занимать руководящие посты на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года девять месяцев. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Впервые о Дмитрии Звереве как директоре ГП ЯО «Северный водоканал» стало известно в июле 2024 года в ходе визита в регион депутата ГД РФ Жанны Рябцевой. Она рассказала о неработающем коллекторе от деревни Дюдьково до ГОСК «Копаево», построенном по проекту «Оздоровление Волги». Пояснения депутату о проблемах с коллектором на опубликованном видео давал недавно назначенный на пост директора предприятия господин Зверев. Однако ситуация с коллектором в уголовном деле не фигурировала.

Алла Чижова