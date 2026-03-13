Прокуратура Соликамска проверит обстоятельства трамвирования водителя машины упавшим снегом

Соликамская городская прокуратура организовала проверку по факту травмирования водителя автомобиля в результате схода снега с кровли здания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП произошло днем 13 марта. В результате падения снежно-ледовой массы на проезжавший возле здания на ул. Советская, 56 автомобиль пострадал водитель транспортного средства. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Прокуратура проверит исполнение ответственными лицами требований федерального законодательства в части обеспечения надлежащего содержания объектов, своевременности проведения работ по очистке кровли от снега и льда.

На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами.