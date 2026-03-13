Аномально теплые выходные ожидаются в Удмуртии

В предстоящие выходные и в начале следующей недели в Удмуртии ожидается погода, не типичная для середины марта. Как сообщает региональный гидрометцентр, температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам первой половины апреля: ночью она опустится до 0..-5°С, а днем поднимется до +5..+10°С.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Существенных осадков не прогнозируется, однако ночью и утром возможен туман. Эти погодные условия способствуют уменьшению высоты снежного покрова, особенно в городах.

Анастасия Лопатина