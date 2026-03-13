В Татарстане выделили 38 млн рублей на проекты реставрации памятников в Елабуге

В Татарстане инвесторам, купившим аварийные объекты культурного наследия в Елабуге, оплатят разработку проектной документации по реставрации. На эти цели направлено более 38 млн рублей, сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия. Мера поддержки введена по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс пожарной каланчи», середина XIX в., расположенный в Елабуге

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам председателя комитета Иван Гущин, за два года в республике по программе «1 рубль за объект» продано 19 объектов, еще 20 находятся в работе на платформе ДОМ.РФ. В Елабуге по этой программе реализовано пять аварийных памятников, до конца 2026 года планируется продать еще пять.

Елабуга является историческим поселением федерального значения и занимает второе место в Татарстане по числу памятников — 262 объекта.

Анар Зейналов