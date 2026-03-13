В Рязани задержали обвиняемых в убийстве 18-летнего жителя поселка Большой Исток

Полиция задержала в Рязани уральцев, подозреваемых в убийстве 18-летнего жителя свердловского поселка Большой Исток, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 22-летнему Никите Усольцеву и 24-летнему Кириллу Дементьеву предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дементьев

Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, следствие установило, что убийство было совершено в Большом Истоке местными жителями на почве личной неприязни в ночь на 4 марта. Обвиняемые руками и ногами избили потерпевшего, из-за чего через некоторое время он скончался. После этого Усольцев и Дементьев скрылись.

По данным полковника Горелых, обвиняемые несколько суток прятались на территории Свердловской области, но после объявления их в федеральный розыск на такси уехали в другой регион, откуда переместились в следующий. Полиция обнаружила их в Рязани, откуда их на самолете этапировали в Екатеринбург и поместили под стражу в камеру ИВС ОВД Сысерти. «Оба дали признательные показания и якобы раскаялись, сославшись на то, что причиной дикой выходки стало чрезмерное употребление алкоголя. Один из уличенных доморощенных "ганстеров" в 2020 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Голубем мира не назовешь и его подельника, в послужном списке которого имеется грешок гораздо весомее. В 2024 году он получил судимость за причастность к незаконному обороту наркотических веществ»,— рассказал Валерий Горелых.

Согласно информации пресс-службы судов региона, Сысертский районный суд заключил Дементьева и Усольцева под стражу до 3 мая. Постановление не вступило в силу. Расследование продолжается.

Ирина Пичурина