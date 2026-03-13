Инвестиции в экономику Ростовской области составили 812,4 млрд рублей в 2025 году

Объем инвестиций в основной капитал Ростовской области в 2025 году составил 812,4 млрд руб., что на 0,5% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Крупные и средние предприятия освоили свыше 551 млрд руб. Более половины всех вложений — 62% — использовали для обновления машин, оборудования и транспортных средств. На строительство производственных объектов направили 27% средств, на жилищное строительство — более 9%.

Треть инвестиций крупных и средних компаний поступила в четыре ключевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт и хранение, образование и здравоохранение.

Инвестиции осуществлялись преимущественно за счет привлеченных ресурсов, значительная часть которых поступила из бюджетов разных уровней.

Константин Соловьев