В Челябинске осудили членов ОПС, похитившего у банка 35 млн рублей

Калининский районный суд Челябинска признал виновными четырех членов организованного преступного сообщества в мошенничестве и незаконной банковской деятельности (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172 УК РФ). Всего группировка, в которой состояли девять человек, похитила у банка более 35 млн руб., сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Установлено, что в 2020 году сообщники похитили у АО «Альфа-банк» 35 млн руб. Для этого они использовали исполнительные надписи нотариусов и уязвимости в платежной системе кредитной организации.

Задержали сообщников сотрудники УФСБ России по региону и ГУ МВД России по области. В отношении девяти фигурантов расследовали четыре уголовных дела. Пятерых членов ОПС осудили в 2024–2025 годах. Еще четверым вынесли обвинительные приговоры в марте 2026-го. Организатору группировки назначили наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Второму подельнику назначили наказание на тот же срок, но условно, с испытательным сроком на четыре года. Третий и четвертый фигуранты получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска