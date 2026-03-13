Из Катара в Оренбуржье вернулись 50 туристов

Министерство экономического развития Оренбуржья организовало выезд из Катара 50 жителей региона из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, при поддержке консульств в оперативном порядке оформили необходимые документы, чтобы пересечь границы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Вылет состоялся 12 марта из Дубая в Екатеринбург, оттуда волонтеры помогли людям пересесть на поезд или автобус. 41 человек был доставлен в Оренбург на автобусе. Туристы сейчас находятся дома.

В правительстве региона отмечают, что ситуация с оренбургскими туристами на Ближнем Востоке находится на личном контроле вице-губернатора по экономической политике Антона Ефимова. Ведется ежедневный мониторинг для оперативного реагирования в случае необходимости.

«У нас установлена связь с консульствами стран Ближнего Востока. Оперативно реагируем на каждое сообщение наших туристов. Оренбуржцев, которые не могли вылететь из Катара, мы вывезли за два дня. Ситуацию держим в фокусе особого внимания», — прокомментировал вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Антон Ефимов.

Руфия Кутляева