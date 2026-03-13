Житель Первоуральска получил пять лет колонии за нападение с ножом на прохожего

Первоуральский городской суд назначил местному жителю Олегу Гайнитдинову пять лет колонии строгого режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Инцидент произошел в ноябре 2025 года у магазина «Пятерочка» на улице Ильича. Олег Гайнитдинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с незнакомыми молодыми людьми. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту один удар ножом в область груди.

В ситуацию оперативно вмешались очевидцы. Они обратились к сотрудникам ГИБДД, находившимся поблизости. Полицейские вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в дежурную часть ОМВД. Потерпевший был срочно госпитализирован, а сам Олег Гайнитдинов и двое его товарищей — доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Полина Бабинцева