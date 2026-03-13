ДСК признан лидером стабильности российского девелопмента

Домостроительный комбинат признан лидером стабильности российского девелопмента*. Награду от имени компании получил председатель совета директоров ДСК Сергей Лукин. Церемония состоялась в Москве в рамках деловой программы Российской строительной недели — одного из крупнейших отраслевых событий, объединяющего ведущих застройщиков, представителей власти и экспертов строительной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление по СМИ ДСК Фото: Управление по СМИ ДСК

Звание лидеров стабильности присваивается порталом ЕРЗ.РФ застройщикам, которые на протяжении десяти лет стабильно входят в ТОП-10 девелоперов России, демонстрируя устойчивость в условиях экономических кризисов, изменений правил рынка и санкционного давления. Именно такие компании обеспечивают надежность строительной отрасли и вносят ключевой вклад в реализацию государственной задачи по созданию доступного и комфортного жилья в стране. Для девелоперов, ставших гордостью строительного комплекса России, команда ЕРЗ учредила «Зал славы российского девелопмента».

Включение ДСК в число лидеров стабильности подтверждает прочные позиции компании и ее системную работу на протяжении десятилетий. Домостроительный комбинат был основан в 1968 году и за почти шесть десятков лет ввел в эксплуатацию свыше 12 млн квадратных метров жилья. Благодаря работе предприятия более 200 тысяч семей получили ключи от новых квартир. Сегодня ДСК является одним из крупнейших застройщиков Воронежской области и Юга России.

Фото: Управление по СМИ ДСК

Отметим, что ранее лидеров стабильности определяли только среди федеральных девелоперов. В этом году методику расширили: в перечень включили и региональные компании.

* по версии портала ЕРЗ.РФ

АО «СЗ «ДСК», ИНН 3665005205