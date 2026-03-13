«Россети Тюмень» направили 25 млн рублей на ремонт двух высоковольтных ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» выполнили плановый капремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Энергообъекты участвуют в электроснабжении крупнейшего в России и седьмого в мире по запасам нефти Самотлорского месторождения. Стоимость технических мероприятий превысила 25 млн рублей.

Специалисты заменили одну дефектную опору на новую – высотой 31 метр и весом три тонны. Еще пять металлических конструкций энергетики переставили на новые фундаменты из железобетонных свай, покрытых гидроизоляционной полиуретановой эмалью для снижения влияния погодных факторов. Персонал и оборудование в труднодоступную болотистую местность доставляли по двум обустроенным автозимникам общей протяженностью 2,3 километра. Всего к работам привлекались 11 специалистов и спецтехника, в числе которой сваебойная машина, автокран, бурильная установка и бульдозер.

Ремонт ЛЭП выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременно проведенные плановые мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения инфраструктуры Самотлорского и Малореченского нефтяных месторождений.

АО «Россети Тюмень»