Семье из Калужской области грозит уголовное дело за гендер-пати у памятника Жукову

В Калужской области возбудили уголовное дело об осквернении памятника маршалу СССР Георгию Жукову. Доклад о результатах следствия поручили представить главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следователей, неизвестный облил краской мемориальный комплекс «Родина маршала Г.К. Жукова» в деревне Стрелковка. В СКР уточнили, что контролировать ход дела будут в центральном аппарате ведомства.

По данным Telegram-канала Baza, памятник могла облить многодетная семья, устроившая возле мемориала гендер-пати. Это мероприятие, во время которого родители впервые узнают пол будущего ребенка. В частности, в соцсетях распространилось видео, на котором супруги и двое мальчиков распылили баллончики с синей краской. По вменяемой статье (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК) супругам грозит штраф до 5 млн руб. или до 5 лет лишения свободы.

Никита Черненко