Путин обсудил с членами Совбеза защиту критической инфраструктуры

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас в повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры»,— уточнил глава государства.

Владимир Путин пригласил выступить на совещании министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, а также двух вице-премьеров — Александра Новака и Виталия Савельева.

Степан Мельчаков

