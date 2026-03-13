Путин обсудил с членами Совбеза защиту критической инфраструктуры

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас в повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры»,— уточнил глава государства.

Владимир Путин пригласил выступить на совещании министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, а также двух вице-премьеров — Александра Новака и Виталия Савельева.

Степан Мельчаков