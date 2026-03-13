В Самаре на рейс вышли 11 новых трамваев «Львенок»

В пятницу, 13 марта, 11 новых трамваев «Львенок» вышли на рейс в Самаре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Курсируют они по маршрутам № 19, 20, 20К, 22 и 24. До мая в Самару планируется поставить еще 20 вагонов "Львенок"»,— говорится в сообщении.

«Львенок» представляет собой низкопольный трамвай. Его вагоны рассчитаны на 161 человека, включая 40 мест для сидения. Подвижной состав оснащен климат-контролем, разъемами для зарядки устройств, информационными табло, валидаторами и системой видеонаблюдения. Также трамваи оборудованы ручной аппарелью для людей с ограниченными возможностями здоровья и имеют место для инвалидной коляски.

В 2025 году на маршруты в Самаре вышли 40 новых «Львят». Одновременно с закупкой новых трамваев обновляются и трамвайные пути. В 2026 году планируется отремонтировать свыше 5 км на средства областного и муниципального бюджетов. Кроме того, трамвайные пути обновят на 15 перекрестках в местах пересечения с автодорогами.

Георгий Портнов