Данила Козловский, «Свидание на четверых» и «Салават Юлаев»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Марина Девятова, Инна Вальтер, Radio Queen, Lumos Concerts и ансамбль «Березка». В театрах можно будет увидеть спектакли: «Свидание на четверых», «Данила Козловский. Frank», «Прозоровы», «Амелия». Болельщиков «Салавата Юлаева» ждут на матчах с «Шанхай Дрэгонс», «Нефтехимиком» и «Сочи». В кинотеатрах Уфы покажут три кинопремьеры: «Жемчуг», «Марсупилами. Пушистый круиз» и «Инферно».

Концерты

15 марта в ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт Марины Девятовой. Марина Девятова — выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. «Песня для нее — это не просто творчество, а скорее способ выражения эмоций, традиций, мыслей, взглядов. Каждый раз, выходя на сцену, она превращает обычный вечер в праздник, наполненный любовью, яркими красками», — указано в афише.

Хореографический ансамбль «Березка» выйдет на сцену ГКЗ «Башкортостан» 16 марта. Зрителям обещают шедевры из золотого репертуарного фонда ансамбля, а также восстановленные танцевальные сцены хореографов Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой. В программе концерта: девичьи хороводы, и танцевальные сцены, и шуточные хореографические картины.

Концерт оркестра Lumos Concerts с программой «Саундтрек-концерт при 1000 свечей» состоится 16 марта в Городском дворце культуры. В программе: музыка из «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллара», «Списк Шиндлера», «1+1», «Ла-ла-лэнда», «Перл Харбора» и других кинолент.

17 марта в Городском дворце культуры выступит Инна Вальтер с программой «На гульки». На концерте прозвучат авторские хиты певицы: «На гульки», «Корона», «Кабала», «Женская интуиция», «Лети», которые набрали суммарно более 700 млн просмотров в интернете.

Проект Radio Queen с шоу «Богемская рапсодия» посетит ГКЗ «Башкортостан» 19 марта. «Лучшее российское трибьют-шоу Radio Queen в сочетании с классическим звучанием симфонического оркестра уже завоевало тысячи сердец в России», — отмечают организаторы.

20 марта в «Огнях Уфы» состоится «Чак-Чак дискотека». В программе: ведущие Zaga и Дамира Саетова, большой хоровод и караоке, зеленые браслеты для тех, кто открыт к знакомствам, и медляки.

Спектакли

14 марта в Городском дворце культуры покажут комедийный спектакль «Свидание на четверых». Столичная бизнес-леди Марина решает провести ночь с любовником Артемом, однако ее планы рушатся, когда в номере неожиданно появляется Зоя, деревенская женщина с простым нравом, которая не собирается учитывать чужие интересы. Позже, к ним присоединяется ревнивый муж Зои. Каждый герой со своими эмоциями, секретами и желаниями. В ролях: Тимур Еремеев, Денис Бузин, Иван Моховиков, Дмитрий Малашенко, Светлана Пермякова, Анжела Кольцова, Роман Богданов, Екатерина Волкова и Марина Федункив.

15 марта на сцене Городского дворца культуры — моноспектакль «Данила Козловский. Frank». Frank — это не только имя легендарного исполнителя, но еще и английское слово, которое в переводе означает «откровенный», «искренний». Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский.

16 марта на сцену Дома актеров имени Юсуповой выйдут «Прозоровы». Такую фамилию носят каждая из четырех героинь спектакля. Кроме них — никого. Только надежда, что в скрипучую дверь, открытую сквозняком, кто-то войдет. Кто-то важный. И все изменится. «Прозоровы» — это обращение режиссера Кирилла Заборихина и труппы театра «САД» к одной из самых востребованных пьес Антона Чехова. В ролях: Юлия Тоненко, Дарья Толканева, Олеся Шибко и Анна Асабина.

17 марта в Башкирском драмтеатре можно будет увидеть спектакль «Амеля» по одноименному роману Николая Крашенинникова о девочке-башкирке, написанный в 1915 году. Произведение, как и спектакль, повествует о судьбе башкирской девочки—сироты, воспитанной овдовевшей бездетной профессоршей в русской дворянской среде. Но Амелю все время тревожит «зов степей», который становится своего рода символом ее родины, маяком, напоминающим об утерянных корнях. В ролях: Урал Аминов, Гульнара Амирова, Ринат Баймурзин, Гульмира Исмагилова, Алмас Амиров, Ильгиза Гильманова и другие.

18 марта в Русском драматическом театре покажут спектакль «Луна и листопад» по мотивам произведения Мустая Карима «Помилование». «Как лунный листопад обрушилась любовь на Любомира Зуха, который в тот же час услышал голос, неведомо куда его зовущий. Образ красавицы, волшебницы Марии Терезы, как луна, стал преследовать его. Околдовал, заворожил… Пришла любовь!» — говорится в аннотации к спектаклю. В ролях: Григорий Николаев, Николай Рихтер, Дарья Толканева, Антон Болдырев, Олег Шумилов, Валентина Гринькова.

Спорт

15, 18 и 20 марта уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится на льду «Уфа-Арены» с тремя соперниками: «Шанхай Дрэгонс», «Нефтехимиком» и «Сочи».

Кино

В кинотеатрах Уфы — три кинопремьеры.

Комедия «Жемчуг». Чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из Ханты-Мансийского детского дома девочку с непростым характером — Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит пару в лучшую сторону. В ролях: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина и другие.

Семейная комедия «Марсупилами. Пушистый круиз». Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий таинственный груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур свою бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира. Ведь Марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к тайнам вечной молодости. В ролях: Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будали, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и другие.

Ужасы «Инферно». Карла переезжает в некогда шикарный дом в центре Мехико, где теперь почти никто не живет. Поскольку жильцы жаловались на паранормальную активность, девушка решает заснять призраков, чтобы раскрутить свой канал о загадочных явлениях. Ей помогает подруга-блогер, и вскоре Карла начинает ощущать чье-то незримое присутствие. В ролях: Карла Коронадо, Янкель Стивен, Хулия Макео.