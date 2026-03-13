В Челябинске изъяли 60 тысяч немаркированных сигарет на 10 млн рублей

В Челябинске в гаражах обнаружили более 60 тыс. безакцизных пачек сигарет на сумму 10 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение и сбыт товаров без маркировки), сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Склад в двух гаражах во время операции нашли сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску. Установлено, что 31-летняя горожанка хранила продукцию без маркировки и систематически поставляла ее в торговые точки. Часть товара была оклеена поддельными акцизными марками и марками иностранного государства. Полицейские изъяли всю немаркированную продукцию.

Виталина Ярховска