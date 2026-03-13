Лето — традиционный сезон свадеб. А значит, сейчас самое время подумать об обручальных кольцах. Как стать обладателем в меру классического и пригодного к ежедневной носке украшения, отличающегося от самых распространенных ободков из золота или платины?

Первый способ отличиться — выбрать особенный материал. Помимо традиционных металлов, сегодня активно используются альтернативы. Например, титан — сверхлегкий, почти невесомый на руке, в естественном благородном сером цвете или анодированный, почти в любой оттенок спектра. А еще карбон: насыщенно-черный и легкий, но при этом крайне прочный и с характерной текстурой, напоминающей графит или ткань.

Второе направление — необычная форма. Необязательно уходить в радикальный авангард, чтобы кольцо выглядело оригинально. Например, так называемые кольца Eternity, изогнутые наподобие знака бесконечности. Сверху на пальце они смотрятся как ободок с небольшим изгибом. Еще один вариант — форма, которая огибает помолвочное кольцо. Центральная часть такой конструкции слегка изогнута так, чтобы «обнимать» камень. Чаще это решение выбирают для женских моделей, но при желании мужское украшение может повторять эту линию.

Третий способ выделиться — сделать гравировку. Мы привыкли, что она скрыта внутри: дата, инициалы, короткая фраза. Но ничто не мешает вынести ее наружу и превратить в декоративный мотив. Это может быть орнамент, придуманный специально для молодоженов, символический сюжет. Есть варианты, вдохновленные природой, и даже интерпретации цифровых схем для пар, связанных с IT-сферой.

Анна Минакова