«Поезд Победы» остановится в Удмуртии 15-16 марта

15 и 16 марта в Удмуртию прибудет передвижной музей «Поезд Победы» (12+). На железнодорожной станции в Ижевске состав остановится в третий раз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Поезд Победы» состоит из 10 тематических вагонов, воссоздающих историю Великой Отечественной войны. Внутри размещено 150 полноразмерных фигур, 400 кв. м декораций, 4 тыс. единиц оригинального реквизита, 50 видеопроекторов и др. В частности, один из вагонов рассказывает о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах, другой — о вкладе советских ученых в военное время.

«Поезд Победы» был создан к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В первый раз передвижной музей отправился с Белорусского вокзала в Москве в 2020 году и за все время побывал в 200 городах.