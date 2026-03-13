В Самаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии в марте

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Самары в марте вошли: врач ультразвуковой диагностики, директор гипермаркета, директор магазина, ревизор и главный консультант. Такие предложения выявил сервис по поиску работы SuperJob, проанализировав вакансии города.

Больше всего в марте готовы заплатить врачу ультразвуковой диагностики. Кандидату предлагают зарплату от 140 до 200 тыс. руб. На втором месте вакансия директора гипермаркета — от 120 тыс. руб. и полис ДМС. Далее идет вакансия директора магазина — оплата от 120 тыс. руб., премии корпоративные скидки.

Ревизору готовы платить до 114 тыс. руб. в месяц, также обещают индексацию зарплаты, полис ДМС, корпоративную ипотеку, компенсацию детского сада, отдыха и занятий спортом. На последнем месте в топе находится вакансия главного консультанта в управлении государственной архивной службы Самарской области — зарплата от 100 до 122 тыс. руб. Кандидат должен иметь стаж работы на госслужбе не менее двух лет.

В сервисе по поиску работы отмечают, что в ряде крупных городов в топе лучших зарплатных предложений — врачи. Это относится к Москве, Санкт-Петербургу, Волгограду, Екатеринбургу, Казани, Краснодару, Красноярску, Нижнему Новгороду, Омску, Перми, Ростову-на-Дону, Самаре, Челябинску.

Руфия Кутляева