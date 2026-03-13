Россия проинформировала МАГАТЭ о подготовке к возобновлению работы ЗАЭС

Россия проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о подготовке к возобновлению работы Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций с МАГАТЭ.

«Что можно назвать новой частью, новой компонентой наших переговоров в эти дни, это наша информация о подготовке к работе станции»,— сказал господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

На пресс-конференции Алексей Лихачев также рассказал, что Киев увеличил число атак на Энергодар в последние месяцы. По его словам, «количество ударов артиллерийских, с беспилотных воздушных средств, минометных обстрелов в последние месяцы увеличивается». Все это, по его словам, «сказывается непосредственным образом на безопасности станции».

Гендиректор «Росатома» тем не менее не стал исключать возможность поставок электроэнергии с ЗАЭС на Украину. По его словам, речь об этом может идти при соблюдении определенных условий.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). С 2022 года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

Анастасия Домбицкая