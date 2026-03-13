Фэшн-среда обсуждает осенние коллекции с парижских показов. Событие совпало с глобальным потрясением — обстрелами на Ближнем Востоке, но, несмотря на общую геополитическую напряженность, настроение у модной публики было приподнятым. Издание Women’s Wear Daily со ссылкой на гостей называет атмосферу «энергичной», «радостной», даже «необыкновенной». Сами представители индустрии говорят, что многие коллекции женской одежды, похоже, движутся в противоположном направлении от масштабной неопределенности — они ищут видимости и влияния.

Свободный крой и спортивный стиль отошли на второй план, предпочтение вновь отдается строгим силуэтам и женственному образу. От минимализма все устали — на подиумах в изобилии представили оборки, кружево, драпировки, принты. Тихая роскошь трансформируется, обретая новые элегантные детали. Мягкая кожа, женственный крой призваны транслировать большую сексуальность.

Один из самых заметных показов провел Dior — эту работу Джонатана Андерсона многие ждали. В итоге подиум установили прямо в парижском парке, под мартовским солнцем. Зрители отмечали поэтичную обстановку и ловкое объединение наследия модного дома с современными трендами феминности. Приталенные жакеты, летящие платья и юбки заодно символизировали начало весны.

Верхняя одежда и аксессуары стали самыми важными категориями у розничных продавцов: пальто и куртки рассматриваются как инвестиционные предметы гардероба, а аксессуары способны вытянуть любой образ. Магазины же рассчитывают с их помощью сделать кассу. Байеры закупают шарфы, перчатки, броши, которые многие бренды включили в коллекции.

Яна Лубнина