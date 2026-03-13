«Среди районов особенно выделяется Даниловский»

Сегодня новые офисные центры появляются, пожалуй, во всех столичных округах. Но среди них можно выделить три наиболее перспективные деловые локации. Эксперты компаний КОЛДИ и Bright Rich полагают, что в будущем центрами притяжения могут стать Южный, Юго-Восточный и Юго-Западный округа, а также некоторые районы в их составе.

Южный округ активно реорганизуется: он лидер по количеству заявленных инициатив комплексного развития территории. Всего тут представлены 22 проекта, которые займут около 170 га. По данным консультантов, в этой локации до 2030 года запланировано 10 новых бизнес-центров. Среди районов округа особенно выделяется Даниловский, где сосредоточено 27% нового предложения.

На Юго-Востоке ожидается реализация 15 крупных проектов комплексного развития территории, их общая площадь — более 200 га. На этих территориях планируется строительство жилья, общественно-деловых площадей, инженерной и социальной инфраструктуры. Здесь появится значительный объем технопарков, бизнес-центров, образовательных, медицинских и спортивных объектов, что создаст десятки тысяч рабочих мест. Среди районов Юго-Восточного округа наиболее перспективным с точки зрения формирования нового делового кластера представляется Нижегородский район, где запланированы сразу три крупных проекта.

На развитие Юго-Западного округа оказывает влияние его транспортная доступность, хорошая экология и зеленые зоны. В этой части города запланированы шесть новых бизнес-центров. Особенно эксперты выделяют Обручевский район — у него 3/4 всего нового предложения в округе.