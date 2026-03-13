Фото: Раскин С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Охлаждение продуктов в XIX веке стало проблемой коммерческой: железные дороги позволяли доставлять мясо и фрукты за тысячи километров, но только если они не портились. На кону стояли большие деньги, так что решение нашлось быстро. Первый вагон-рефрижератор создал в 1803-м изобретатель и торговец маслом Томас Мур. Полвека спустя ледники на колесах бегали по рельсам даже в России.

Домашнего холодильника пришлось подождать. Первый рефрижератор для кухни запатентовал в 1899 году инженер из Миннесоты Альберт Маршалл. Его изобретение работало на дровах или угле, чадило, гремело и отвратительно пахло, так что завоевать рынок получилось не сразу. Только через 20 лет компания General Electric научила холодильники работать на электричестве и сорвала банк. Агрегаты раскупали как горячие пирожки, хотя стоили они как два «форда». Но удобство стоит любых денег.

Павел Шинский