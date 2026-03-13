«Титул секс-символа зимней Олимпиады-2026 получила именно она»

Каждая Олимпиада, неважно зимняя или летняя, не обходится без атлетов, которые в итоге получают неофициальный титул секс-символа. Игры-2026 — не исключение. Что касается мужчин, то здесь многие были единодушны. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо с учетом шести золотых медалей и стильной внешности оставил не у дел всех, даже двухметрового нападающего сборной США по хоккею Тейджа Томпсона.

А вот у женщин конкуренция была жестче. Особенно если учесть, что среди спортсменок даже была одна профессиональная модель, представительница фристайла — американка Эйлин Гу, которую в соцсетях зовут «дочь маминой подруги». Она трехкратная олимпийская чемпионка, изучает квантовую физику, играет на пианино, бегает марафоны и при этом входит в пятерку самых богатых спортсменок мира. Но для титула настоящего секс-символа Гу не хватило на Олимпиаде какой-то скандальной истории. И вот тут на первый план вышла конькобежка из Нидерландов Ютта Лердам.

Началось все с того, что в Италию она прилетела на частном самолете и наслаждалась в пути шампанским и морепродуктами. После того как все это попало в сеть, на спортсменку обрушилось немало хейта. Но после победы на дистанции в 1000 м. болельщики смилостивились, хотя Ютта и тут выдала провокационный контент. Победив, она растянула комбез и показала всем спортивное белье известного бренда, за что, по слухам, получила больше $1 млн.

Но потом были искренние слезы. Плакал даже ее жених-блогер-скандалист Джейк Пол. После этого Лердам простили все, и титул секс-символа зимней Олимпиады-2026 по версии многих изданий в итоге получила именно она.

Владимир Осипов