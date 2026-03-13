«Туристические программы есть у многих автопроизводителей мира»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ

Интерес к внутреннему туризму растет у нас в стране не первый год. Свой вклад в развитие этой сферы решил внести и АвтоВАЗ. На стенде Самарской области в рамках Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства, проходящей в Москве, производитель представил собственную программу промышленного туризма.

Собственно, туристические группы Волжский автозавод посещают уже с 2024 года. Однако за почти два года Тольятти в рамках экскурсионной программы с пафосным названием «АвтоВАЗ — путь успеха» посетило всего-навсего 1 тыс. человек. Разумеется, это не тот масштаб, ради которого имело смысл все это затевать.

У посетителей есть возможность познакомиться с действующей промышленной площадкой, увидеть несколько этапов производства автомобилей Lada, а также побывать в музее предприятия. Его коллекция (музей, к слову, в этом году справляет полувековой юбилей) включает более 20 тыс. экспонатов, в том числе свыше 80 автомобилей. Кроме того, у туристов есть возможность прокатиться по бездорожью. Экскурсии «По следам легенд» проводятся на автомобилях семейства Lada Niva разных модификаций, включая Sport, по живописным маршрутам Самарской и Ульяновской областей. Не хотите или не имеете возможности сесть за руль, вас прокатят пассажиром.

Туристические программы и даже целые развлекательные комплексы, призванные повысить лояльность бренду, есть у многих автопроизводителей мира. Одни из самых известных — BMW Welt в Мюнхене. Огромное красивое здание рядом со штаб-квартирой концерна и Олимпийским стадионом. Есть что посмотреть и есть чем закусить.

А рядом с Вольфсбургом концерн VW в 2000 году открыл AutoStadt, «город автомобилей». Инвестиции в проект на тот момент составили почти €450 млн, а в проектировании объекта принимали участие 400 архитекторов. Ежегодно «Автоштадт» посещают порядка 2 млн посетителей. Это я к тому, что АвтоВАЗу есть с кого брать пример и есть к чему стремиться.

Дмитрий Гронский