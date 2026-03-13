Челябинская область вошла в топ-3 регионов по цифровой трансформации

Челябинская область заняла второе место в федеральном рейтинге цифровой трансформации регионов по итогам 2025 года. Об этом сообщил аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Первое место в списке второй год подряд занимает Белгородская область. Южный Урал делит вторую позицию с Сахалинской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. На третьем месте оказалась Республика Татарстан. Оценка проводилась по 18 ключевым показателям, объединенным в следующие направления: предоставление госуслуг, внедрение технологий искусственного интеллекта, импортозамещение цифровых решений и обеспечение кибербезопасности.

По данным правительства Челябинской области, регион обеспечил доступом к интернету более 65 тыс. жителей малых населенных пунктов в рамках инфраструктурных проектов. Область входит в число лидеров по числу выданных ИТ-ипотек — с начала действия этой программы выдано более 1 тыс. кредитов. Южный Урал, как подчеркнули в правительстве области, одним из первых в стране утвердил собственную стратегию развития искусственного интеллекта.

Виталина Ярховска