Владелец двух плантаций конопли из Нижегородской области признал вину

В Нижегородской области владелец двух плантаций конопли признал вину в выращивании наркосодержащих растений и подготовке наркотиков к сбыту. По данным полиции, свой бизнес нижегородец вел в городе Бор и Городецком районе.

Первую плантацию полицейские обнаружили в конце февраля по месту жительства задержанного в городе Бор. У него изъяли 107 кустов конопли и 18 герметично запаянных вакуумных пакетов с мариуаной массой 183 г. Также полицейские изъяли 15 коробок с семенами конопли, несколько сушилок с остатками растений, два вакууматора, электрооборудование для подачи воды, смартфоны, компьютер, шесть банковских карт и наличные деньги.

Позже на земельном участке, принадлежащем подозреваемому, полицейские обнаружили металлический контейнер с 45 горшками, в которых росла конопля.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере).

Подозреваемому может грозить до 20 лет колонии.

