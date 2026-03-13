Ак Барс Банк представит новый универсальный офис в Санкт-Петербурге

Ак Барс Банк выходит на новый уровень обслуживания клиентов. В рамках действующей стратегии по развитию сети и цифровых сервисов компания сосредоточена на создании универсальных офисов в крупных городах. В них предоставляется полный спектр услуг для физических и юридических лиц, включая решение сложных финансовых задач.

Во втором квартале 2026 года Ак Барс Банком запланировано открытие такого отделения на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга. В нем розничные и корпоративные клиенты смогут воспользоваться широким перечнем сервисов: оформление карт и вкладов, кредитование, денежные переводы, снятие наличных, обмен валюты, оплата ЖКУ и многое другое. Офис будет оснащен современным оборудованием, обеспечивающим его посетителям комфорт в процессе обслуживания и безопасность их операций.

Также напоминаем, что Ак Барс Банк предоставляет удобные инструменты цифрового банкинга. Мобильное приложение «Ак Барс Онлайн» для устройств Android и веб-версия для iOS открывают пользователям непрерывный доступ к большинству опций и продуктов.

Кроме этого, можно задать все интересующие вопросы специалистам банка в чате со службой поддержки в «Ак Барс Онлайн» и по телефону круглосуточного колл-центра: 8 800 200 53 03.

