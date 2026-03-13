Татарстан занял третье место в рейтинге цифровой трансформации российских регионов по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку лидеров по цифровой трансформации регионов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку лидеров по цифровой трансформации регионов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Отмечается, что в Татарстане активно внедряются цифровые решения на базе ИИ. В регионе работает платформа «ГосПромпт», охватывающая около 150 задач. Также запущен инструмент «Ассистент педагога», который анализирует аудиозаписи уроков, оценивает эмоциональный фон образовательного процесса и формирует рекомендации для повышения эффективности преподавания.

«Наши сервисы становятся удобными только потому, что люди ими пользуются, пишут замечания и предлагают идеи. Эта обратная связь не дает успокоиться на достигнутом», — заявил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

Лидером второй год подряд стала Белгородская область, на второе место вышли сразу три региона — Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область.

Рейтинг оценивал работу регионов по 18 ключевым показателям, включая предоставление госуслуг, внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровую безопасность и импортозамещение. В рейтинг не включалась Москва.

Анна Кайдалова