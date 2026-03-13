В Орске суд рассмотрит дело о посредничестве в передаче взятки руководителем службы охраны труда

В суд направили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый был руководителем службы охраны труда на заводе в Орске. В ноябре прошлого года к нему обратился знакомый и попросил посодействовать в получении акта технической готовности автокрана от инспектора Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Специалист контролирующего органа потребовал 50 тыс. руб. за оказание услуги. Фигурант выступил посредником. Он передал деньги инспектору, за что получил 20 тыс. руб. от знакомого за помощь. После передачи денег документы на кран были получены.

Руфия Кутляева