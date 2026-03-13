Волгоградца отправили в СИЗО за оправдательные комментарии терроризма и нацизма

ФСБ задержала в Волгоградской области 23-летнего местного жителя по подозрению в публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма в интернете (ч. 2 ст. 205.2, п. «в» ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы.

Фото: Нина Шевченко

По версии следствия, молодой человек выступал против спецоперации на Украине и несогласия с политикой России. Он оставлял под видео на видеохостинге комментарии, которые оправдывали действия украинских террористических организаций. Также он поддерживал действия Джохара Дудаева, причастного к захвату власти в Чечено-Ингушетии и создании в республике незаконных вооруженных формирований в 1991–1995 годах.

Кроме того, волгоградец разделял нацистскую идеологию времен Великой Отечественной войны. Он оставил комментарий, где одобрял деятельность украинских коллаборационистов и пособников СС — организаций, которые Нюрнбергский трибунал признал преступными.

Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Нина Шевченко