Водитель Hyundai Creta погиб в лобовом ДТП в Гатчинском округе

В Гатчинском округе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись Hyundai Creta и Mitsubishi Pajero. Один человек погиб, сообщили 13 марта в ГУ МЧС по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Авария произошла на трассе 41К-101 на южной стороне Гатчины, у поворота в деревню Малое Верево. В результате ДТП скончался водитель Hyundai Creta 1976 года рождения. Водителя Mitsubishi Pajero 1964 года рождения осмотрела бригада скорой помощи.

Для организации движения на месте происшествия перекрыли одну из двух полос, на участке ввели реверсивное движение. Сотрудники ГАИ и следственных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Артемий Чулков