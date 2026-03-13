В тайге на севере Красноярского края погибли мужчина и его четырехлетний сын

В Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края обнаружены тела мужчины и его четырехлетнего сына. По предварительным данным, они погибли от переохлаждения, сообщает СУ СКР региона.

Следствием установлено, что 7 марта местный житель с ребенком выехал на своем автомобиле с прицепом со снегоходом в тайгу по направлению поселка Эконда и не вернулся обратно. Об исчезновении красноярца 11 марта в полицию сообщил его работодатель.

Спустя пять дней тела погибших были найдены в 50 км от поселка Тура, автомобиль обнаружен в 42 км от предполагаемого места гибели. Следов хищных животных возле их тел нет, уточнили в ведомстве. По версии СКР, мужчина с сыном, отправляясь из одной охотничьей избушки в другую, не доехали до нее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Александра Стрелкова