На российскую ОС перевели более 50% серверов «Почты России» в Екатеринбурге

Более 50% серверов «Почты России» в Екатеринбурге перевели на российскую операционную систему РЕД ОС в рамках программы импортозамещения и цифровой трансформации, сообщили в пресс-службе компании.

За 2024-2025 годы «Почта России» перевела на отечественное программное обеспечение более 8,5 тыс. серверов по всей стране. К 2027 году процесс будет завершен.

Основное требование программы — поддержание высокой доступности критичных систем (не ниже 99,98%). Миграция проводится поэтапно, с аудитом совместимости, тестированием и согласованием графиков с владельцами информационных систем. Это обеспечивает непрерывность работы цифровых сервисов для клиентов и сотрудников.

Проект включает переход на собственную систему управления базами данных PostDB, использование более 95% отечественных IT-решений, развитие корпоративного облака и унификацию инфраструктурных систем. В рамках программы планируется вывести из эксплуатации более 1 тыс. серверов в регионах и сосредоточить вычислительные ресурсы в трех центрах обработки данных. При этом все значимые объекты критической информинфраструктуры на отечественный софт «Почта России» завершила переводить еще в 2025 году.

Ирина Пичурина