Форум и премия Столля в Воронеже пройдут 26–27 мая

Оргкомитет воронежского предпринимательского форума имени известного местного промышленника Вильгельма Столля принял решение провести мероприятие в 2026 году 26–27 мая, сообщили «Ъ-Черноземье» в общественной палате региона. Ее председатель Наталия Хван — глава оргкомитета форума, в рамках которого традиционно награждают воронежских предпринимателей, показавших особые достижения в развитии бизнеса и социальных проектов за минувший год.

Форум-2026 будет одиннадцатым. Год назад X форум Столля проходил в те же даты в конференц-залах отеля Marriott.

11 марта совещание по подготовке и проведению XI предпринимательского форума и премии имени Столля прошло в министерстве предпринимательства, торговли и туризма области у регионального министра Михаила Москальцова.

О чем спорили на одном из предыдущих форумов Столля власти и девелоперы — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников