Андрей Северилов не выкупил свободу

Мосгорсуд отказался освободить под залог бывшего председателя правления и акционера группы компаний FESCO Андрея Северилова, обвиняемого МВД в растрате 885 млн руб. На прошедшем заседании его адвокат представил документы, свидетельствующие о желании делового партнера обвиняемого и его друзей внести на депозит суда залог на сумму вменяемого в вину ущерба либо передать права на объекты недвижимости, оцениваемые в те же деньги.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Северилов

13 марта в Мосгорсуде состоялось повторное заседание по жалобе на арест Андрея Северилова. Предыдущее завершилось тем, что судья предложил защите, ходатайствовавшей об освобождении Андрея Северилова под залог в 885 млн руб., представить документы, свидетельствующие о возможности его внесения.

Адвокат Андрея Северилова Сергей Романов представил судье необходимые подтверждения. Деловой партнер Андрея Северилова Роман Сейдлер, проживающий в Дубае, был готов полностью оплатить залог, прислав выписку о наличии на счете $13 млн, что в пересчете на рубли превышало миллиард.

Кроме того, защитник представил суду пакет документов о намерении других партнеров подзащитного внести в качестве залога имевшуюся в их владении недвижимость. Речь шла о двух объектах в столице и одном в подмосковных Озерах.

В Москве в качестве залога предлагался дом Анны Монс —единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы в Лефортово, являющийся памятником архитектуры федерального значения рубежа XVII и XVIII веков, а также недвижимость на Софийской набережной, оцениваемые суммарно более чем в 1,5 млрд руб. Дешевле — 260 млн руб.— оказалось производственное помещение в Озерах площадью 11 тыс. кв. м.

Приобщить к делу фотографии недвижимости судья отказался, мотивировав это тем, что невозможно определить происхождение фото.

После чего председательствующий поинтересовался, кто готов подтвердить принадлежность недвижимости ее владельцам.

В этот момент на местах для публики поднялись два господина, заявивших, что готовы это сделать. Представляться они не стали, поскольку председательствующий заявил, что «этого пока не требуется».

— Я готов содействовать возмещению ущерба,— заявил Андрей Северилов, выступавший в режиме видео-конференц-связи.— А также готов находиться в месте, определенном следствием, и выполнять все его требования. Поэтому прошу избрать мне меру пресечения, отличную от содержания под стражей, чтобы иметь возможность помогать престарелым родителям. Особенно отцу, у которого недавно был инфаркт. А кроме того, буду иметь возможность содержать двух малолетних детей.

Прокурор выступила против залога, и судья с ней согласился. Защита собирается обжаловать судебное решение.

Как сообщал “Ъ”, Андрей Северилов был арестован Мещанским райсудом вместе с другим бывшим топ-менеджером FESCO Борисом Ивановым 12 февраля.

Следственный департамент МВД инкриминировал им растрату — приобретение за 885 млн руб. долей ООО «Владпорттранс», которое не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Алексей Соковнин