Налоговики подали банкротный иск на 21 млн рублей к «Орелдорстрою»

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась в Арбитражный суд Орловской области с заявлением, в котором попросила признать АО «Орелдорстрой» банкротом и включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 21,6 млн руб., из которых 20,4 млн — основной долг, а 1,2 млн — пени. Заявление было оставлено без движения. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Налоговики попросили включить во вторую очередь реестра требований кредиторов 10,9 млн руб. долга по НДФЛ и страховым взносам. Остальная сумма заявлена в третью очередь. Суд оставил иск без движения, сославшись на то, что к заявлению не были приложены доказательства его направления в адрес должника. ФНС также не опубликовала в положенный срок уведомление о своем намерении обратиться в арбитраж.

По данным Rusprofile, АО «Орелдорстрой» существует с декабря 1992 года и специализируется на строительстве автомобильных дорог. Актуальные данные об учредителях предприятия не раскрываются. Генеральным директором фирмы является Василий Колодезный. В 2024-м выручка «Орелдорстроя» составила 551,9 млн руб., снизившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла с 286 тыс. до 2,2 млн руб. В совет директоров «Орелдорстроя», по данным портала раскрытия корпоративной информации, входят Василий Колодезный, Иван Шамрин, Мария Маевская, Владимир Баштрыков и Оксана Цыбуля.

Заявителю предложили в срок до 13 апреля устранить обстоятельства, из-за которых иск оставили без движения.

«Орелдорстрой» — крупный подрядчик, с которым за все время было заключено около 140 госконтрактов на сумму порядка 19 млрд руб. В частности, в начале 2024 года с фирмой подписали контракт на строительство инфраструктурных объектов на елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» за 686,8 млн руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания стала единственным участником аукциона.

Денис Данилов