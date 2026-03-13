Совет директоров «Яндекса» рекомендовал выплатить дивиденды в 110 руб. на акцию

Совет директоров МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 110 руб. на акцию по итогам 2025 года. Это на 37,5% больше, чем предыдущая выплата, следует из сообщения компании.

Совет директоров предложил выделить 30,4 млрд руб. на выплату дивидендов акционерам. По данным компании, чистая прибыль «Яндекса» по итогам 2025 года составила 825,8 млрд руб. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров 14 апреля.

По итогам 2024 года «Яндекс» выплатил дивиденды в размере 80 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составила около 30,11 млрд руб.