Попавшим в СИЗО сотрудникам судов могут выделить отдельные камеры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает содержать заключенных под стражу работников аппаратов судов в общих камерах из соображений их личной безопасности. Такие поправки вносятся в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых» во исполнение решения Конституционного суда (КС), следует из пояснительной записки.

В октябре прошлого года КС уравнял условия содержания под стражей во время предварительного следствия работников судов с остальными правоохранителями и судьями. Постановление КС было принято по жалобе Александра Эйвазова, бывшего секретаря судебного заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. В феврале 2017 года против него возбудили уголовное дело за воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения. Впоследствии господин Эйвазов был оправдан, но обратился в суд с требованием компенсации за несоответствие условий своего содержания конституционным нормам.

Анастасия Корня